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Швьонтек записа ново впечатляващо постижение в турнирите WТА 1000 след победа над Йович

  • 7 окт 2026 | 11:25
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Швьонтек записа ново впечатляващо постижение в турнирите WТА 1000 след победа над Йович

Шесткратната шампионка от Големия шлем Ига Швьонтек от Полша се класира за четвъртфиналите на турнира в Пекин след категоричен успех с 6:1, 6:3 над изгряващата американска тийнейджърка Ива Йович. Това бе първи официален сблъсък между двете тенисистки.

Швьонтек започна срещата вихрено и наложи тотална доминация в първия сет, повеждайки с 5:0. Йович успя да спаси два сетбола в шестия гейм, но полякинята затвори частта в своя полза при петата си възможност.

Във втория сет Швьонтек реализира ранен пробив за 2:0, но 18-годишната американка, заемаща рекордното за нея 13-то място в световната ранглиста, демонстрира характер и дълбочина в ударите си. Йович, която пристигна в китайската столица в серия от шест поредни победи след триумфа си в Гуадалахара през миналия месец, върна пробива и след като отрази две опасности в подаването си, поведе с 3:2. Швьонтек обаче бързо възстанови контрола и след два поредни пробива сложи край на спора след час и 36 минути игра.

Ключовите цифри след успеха на Швьонтек
9: Швьонтек вече има девет победи и осем поражения срещу опонентки от топ 20 на турнирите от веригата WТА през 2026 година. Тя записа и своята 35-а победа през сезона срещу състезателки извън първата десетка (при 8 загуби).

31: Полякинята се класира за своя 31-ви четвъртфинал на турнири от ранг WТА 1000. От активните тенисистки единствено световната номер 2 Арина Сабаленка има повече участия на тази фаза – 33.

36: Швьонтек вече има 36 победи срещу съпернички от първите 15 в ранглистата на турнири WТА 1000. Сред действащите състезателки само Серина Уилямс (44) и Сабаленка (41) са с по-добър актив.

126: Балансът на полякинята в мачове от сериите WТА 1000, в които печели първия сет, вече е внушителните 126 победи и едва 2 загуби. И двете поражения са регистрирани през 2026 година – срещу Мария Сакари в Доха и срещу Магда Линет в Маями.

148: Това бе 148-ата победа за Швьонтек в основните схеми на надпревари от сериите WТА 1000, с което тя се изравни с легендарната Серина Уилямс. Сред активните тенисистки само Сабаленка (156) има повече. В исторически план Швьонтек и Уилямс делят седмото място по брой победи от въвеждането на формата WТА 1000 през 2009 година.

В битка за място на полуфиналите Швьонтек ще се изправи срещу поставената под номер 3 Коко Гоф или 13-ата в схемата Елиз Мертенс. Полякинята води с 11-5 в преките двубои срещу Гоф, въпреки че американката спечели последните им четири мача в два сета, докато срещу Мертенс балансът ѝ е 2-0 успеха.

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