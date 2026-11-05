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Адриан Андреев допусна обрат и отпадна в Таранто

  • 5 ное 2026 | 15:57
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Адриан Андреев допусна обрат и отпадна в Таранто

Адриан Андреев допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Таранто (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин, който премина през квалификациите, отстъпи пред Матео Мартино (Франция) с 4:6, 6:2, 5:7 за два часа и 52 минути на корта.

Андреев пропиля пробив аванс в началото на първия сет, а при изоставане от 4:5 допусна нов брейк и изостана в общия резултат. Във втората част софиянецът спечели пет поредни гейма от 0:1 до 5:1 и на собствен сервис прати срещата в решаващ сет. В него след размяна на по два пробива се стигна до равенство 5:5, но тогава французинът спечели два поредни гейма и затвори срещата в своя полза.

Въпреки поражението българинът заработи 7 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 631-вото място, както и 910 евро от наградния фонд на надпреварата.

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