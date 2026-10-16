НЕК - Левски сред най-слабо посетените срещи в Лига Европа

Двубоят между НЕК и Левски е сред най-слабо посетените от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Равенството между двата тима е било изгледано на живо от 11 700 зрители, което го нарежда на 15-а позиция. Любопитно е, че "Гоферщадион" е с капацитет от 12 650 седящи места, което означава, че спортното съоръжение е било пълно почти на 100%.
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия
По-малко фенове е имало единствено на мачовете Роял Юнион СЖ - Реал Сосиедад (6975), Торенсе - Съндърланд (6321) и Целе - Омония (4260).
На върха в класацията са Бенфика - Селтик (58 870) и Марсилия - Олимпиакос (57 051). Левски също има гостуване на "Велодром" в края на ноември.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google