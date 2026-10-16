НЕК - Левски сред най-слабо посетените срещи в Лига Европа

Двубоят между НЕК и Левски е сред най-слабо посетените от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Равенството между двата тима е било изгледано на живо от 11 700 зрители, което го нарежда на 15-а позиция. Любопитно е, че "Гоферщадион" е с капацитет от 12 650 седящи места, което означава, че спортното съоръжение е било пълно почти на 100%.

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По-малко фенове е имало единствено на мачовете Роял Юнион СЖ - Реал Сосиедад (6975), Торенсе - Съндърланд (6321) и Целе - Омония (4260).

На върха в класацията са Бенфика - Селтик (58 870) и Марсилия - Олимпиакос (57 051). Левски също има гостуване на "Велодром" в края на ноември.

🏟️ Attendances in 🟠 UEL 2026/27 Matchday 2: 58,870 🇵🇹 Benfica v 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic 57,051 🇫🇷 Marseille v 🇬🇷 Olympiacos 40,274 🇫🇷 Lyon v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace 40,116 🇵🇱 Lech Poznań v 🇩🇪 B. Leverkusen 26,632 🇩🇪 Hoffenheim v 🇹🇷 Beşiktaş 23,367 🇫🇷 Rennes v 🇬🇷 OFI 22,503 🇦🇹 Red Bull Salzburg v 🇮🇹 Milan 21,805 🇪🇸 Celta Vigo v 🇮🇹 Juventus 17,024 🇨🇿 Sparta Prague v 🇳🇴 Lillestrøm 16,686 🇭🇺 Ferencváros v 🇨🇿 Viktoria Plzeň 14,342 🇳🇱 AZ v 🇮🇱 Hapoel Be'er Sheva 12,279 🇭🇷 Dinamo Zagreb v 🇧🇪 Anderlecht 12,169 🇵🇱 Jagiellonia v 🇦🇲 Ararat-Armenia 12,070 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bournemouth v 🇦🇹 Sturm Graz 11,700 🇳🇱 NEC v 🇧🇬 Levski Sofia 6,975 🇧🇪 Union SG v 🇪🇸 Real Sociedad 6,321 🇵🇹 Torreense v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland 4,260 🇸🇮 Celje v 🇨🇾 Omonia 👉 Attendances and stadium fill rates for every 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL match available at https://t.co/luZHrGv463. — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 16, 2026

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