Божинов: Левски ще бие Милан! Заявявам го

Бившият национал Валери Божинов заяви, че е сигурен, че Левски ще удари Милан в Лига Европа. Някогашният нападател на "сините" направи това изказване след равенството на тима на Хулио Веласкес срещу НЕК Неймеген.

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"Левски ще прескочи в следващата фаза и ще бие Милан. Аз съм убеден в това и го заявявам днес. Не го казвам, защото съм левскар, а защото виждам как играе отборът. Има своя идентичност и се опитва да играе хубав футбол. Сигурен съм, че ще играят в следващата фаза", заяви по Max Sport бившата звезда на Ювентус, Манчестър Сити, Парма, Фиорентина и Партизан.

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