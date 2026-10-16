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Треньорът на НЕК: И ние, и Левски можем да сме разочаровани

  • 16 окт 2026 | 00:49
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Наставникът на НЕК (Ниймеген) Дик Шрьодер смята, че и Левски, и неговият тим могат да съжаляват, че не са спечелили мача при равенството 1:1. Специлаистът е на мнение, че двата тима са си поделили определени моменти от срещата.

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“Трудно ми е да говоря, защото и двата отбора са разочаровани, че не са спечелили. В първите минути започнахме добре, но до края на полувремето Левски бе много по-добър от нас. През втората част показахме какво можем и се справихме по-добре от първата част. Създадохме ситуации и аз съм доволен от представянето ни”, каза специалистът.

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