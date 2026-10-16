Георги Костадинов: С Бурас и Сангаре щяхме да изглеждаме още по-добре

Спортният директор на Левски Георги Костадинов сподели мнението си за представянето на тима в двубоя срещу НЕК Неймеген от основната фаза в Лига Европа. “Сините” стигнаха до ценна точка, след като мачът в Нидерландия завърши 1:1.

“Със смесени чувства съм. От една страна, равенството е закономерно, но от друга имахме възможност да спечелим, затова и изпитвам леко разочарование. Важното е, че отборът расте. Показахме, че можем да се противопоставим на интензитета на домакините”, заяви Костадинов.

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“Светльо Вуцов направи добър мач. Всеки греши, но той трябва да направи анализ на случилото се заедно с треньора на вратарите, защото на това ниво подобни грешки са фатални”, коментира бившият халф.

“Не се притеснявам за гостуването на Виктория (Пилзен). Момчетата са жадни за европейските мачове и искат да се докажат в тях. Играем срещу силни отбори, с по-големи бюджети, но успяваме да противодействаме. Съжалявам само, че Акрам Бурас и Мустафа Сангаре не бяха с тима. С тях щяхме да сме още по-силни. Марко Груич е много висока класа за България. Беше въпрос на време да покаже какво може”, добави Костадинов.

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Снимки: Sportal.bg