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Левски тръгва обратно за България

  • 16 окт 2026 | 13:28
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Левски ще излети в 14:00 часа обратно за България след вчерашния сблъсък с НЕК Неймеген, завършил наравно 1:1. "Сините" ще се приберат на родна земя с полет от летището в германския град Веце в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

"Сините" спечелиха първа точка в основната фаза на Лига Европа, но със сигурност могат да съжаляват, че не стигнаха до победата. Рейналдо даде преднина на столичани в 35-ата минута, а през втората част капитанът на нидерландците Тярон Чери изравни, възползвайки се от груба грешка на Светослав Вуцов.

В следващия кръг от надпреварата Левски гостува на Виктория (Пилзен). Двубоят е в четвъртък (22 октомври) от 22:00 ч.

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