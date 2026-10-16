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Рейналдо: Можехме и да победим

  • 16 окт 2026 | 00:29
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Голмайсторът на Левски при равенството 1:1 срещу НЕК (Ниймеген) Рейналдо бе доволен от точката в Нидерландия. Бразилецът е на мнение, че “сините” са можели да вземат и успеха.

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

“Направихме голям мач и можеше да вземем победа, но ще продължим да работим. Много съм щастлив за гола, ще се трудим още и ще бъде добре занапред. Бяхме максимално агресивни със и без топка. Искаме да спечелим още следващия мач”, каза Рейналдо.

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