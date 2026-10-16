Рейналдо: Можехме и да победим

Голмайсторът на Левски при равенството 1:1 срещу НЕК (Ниймеген) Рейналдо бе доволен от точката в Нидерландия. Бразилецът е на мнение, че “сините” са можели да вземат и успеха.

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“Направихме голям мач и можеше да вземем победа, но ще продължим да работим. Много съм щастлив за гола, ще се трудим още и ще бъде добре занапред. Бяхме максимално агресивни със и без топка. Искаме да спечелим още следващия мач”, каза Рейналдо.

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