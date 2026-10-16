Веласкес: Аз съм виновен

Наставникът на Левски Хулио Веласкес похвали футболистите си за представянето им срещу НЕК Ниймеген в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двата тима завършиха 1:1 в Нидерландия, а попадението на домакините дойде след грешка на Светослав Вуцов.

“Ситуацията е много ясна. Изключително съм горд с играчите. Подкрепата от нашите фенове бе невероятна. Обичам да виждам тази симбиоза между фенове и играчи. Играхме много, много добре. През миналия сезон представянето на НЕК бе много силно.

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Днес през първите 20 минути подходихме с респект, но след това вдигнахме нивото си. Направихме много добро представяне с изключение на тези първи минути на първото полувреме. Да, равенството е закономерен резултат. Имаше различни етапи на мача - когато ние вкарахме, после те. Опитахме се да спечелим. Изправяме се срещу много силни отбори и сме щастливи, че Левски се развива, напредва. Една загуба и нещата не са ОК - не не е така. В първия двубой у дома също много добро представяне, днес - също", каза Веласкес, след което коментира по следния начин грешката на Вуцов.

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"Не харесвам тези твърдения, че някой е направил огромна, непростима грешка. Ние сме едно цяло, голямо семейство. Един отбор. Не персонализираме вината - централен защитник, вратар или някой друг. Гледаме цялостно нашата група. Всеки може да направи грешка, но ако търсим вина, основно тя е моя в тази ситуация", заключи Веласкес.

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Снимки: Startphoto