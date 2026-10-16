Мишка прекъсна пресконференцията на Шрьодер след ремито с Левски

До куриозна ситуация се стигна по време на пресконференцията на наставника на НЕК Неймеген Дик Шрьодер след равенството 1:1 с Левски в Лига Европа.

Голмайсторът за НЕК след равенството с Левски: Трябваше да отбележа хеттрик

Докато изслушваше един от въпросите, треньорът забеляза как една мишка се разхожда из залата. “Ето, вижте я къде отива. Има ли още такива? Ето, сега отива натам”, каза той, след което се пошегува с един от журналистите: “Ако я хванеш, ще излезе, че се отнасяш жестоко с животните. Сега е под стола ти.”

‘Zijn het er nog meer?!’ 😅 Een muizenplaag zorgt voor opmerkelijke taferelen tijdens persconferentie van NEC 😂🐭 #NEC #EuropaLeague #Schreuder https://t.co/l93LhYP7re — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) October 15, 2026

Шрьодер също така изрази задоволство от играта на своя тим през второто полувреме и обсъди пропуските на капитана Тярон Чери, който отбеляза изравнителния гол за нидерландците след грешка на Светослав Вуцов. “Контролът, който имахме през второто полувреме - начинът, по който притиснахме опонентите - означаваше, че те почти не ни застрашаваха. По отношение на енергията и качеството на нашия футбол, можем да видим прогрес към това да се върнем на победния път. Това е окуражаващо, но не е достатъчно. Наистина искаме отново да печелим. Тярон имаше няколко възможности за гол и го знае по-добре от всеки друг. Той първи призна, че можеше да оформи хеттрик. Обикновено се стига до попадение, когато Тярон получи подобни шансове”, заяви той.

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Снимки: Imago