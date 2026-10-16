Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски

Голмайсторът за НЕК след равенството с Левски: Трябваше да отбележа хеттрик

  • 16 окт 2026 | 10:25
  • 664
  • 1

Капитанът на НЕК Неймеген Тярон Чери беше изключително самокритичен към изявите си след снощния двубой срещу Левски, завършил наравно 1:1. Опитният офанзивен футболист изрази съжаление за пропуснатите възможности и подчерта, че е бил длъжен да донесе победата на своя тим.

"Винаги гледам първо себе си. Днес просто трябваше да отбележа хеттрик и да реша мача в наша полза", заяви Чери.

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

38-годишният национал на Суринам имаше отлични шансове да се разпише още преди почивката. Първо вратарят на "сините" Светослав Вуцов отрази опасен негов удар с глава, а малко по-късно Чери се забави при друго чисто положение. Самият футболист обаче обясни ситуацията със забавянето.

"След първото овладяване топката ми пасна идеално. Забавих се, защото реших, че зад мен има съперник, а всъщност нямаше никой. Трябваше просто да насоча топката в далечния ляв ъгъл и щеше да бъде сигурен гол".

Треньорът на НЕК: И ние, и Левски можем да сме разочаровани
Треньорът на НЕК: И ние, и Левски можем да сме разочаровани

След като НЕК не се възползва от началния си натиск, българският тим успя да накаже пропуските: "Започнахме уверено, но те отбелязаха буквално от нищото и след това ни беше трудно. Въпреки това, можем да бъдем доволни от първите двадесет минути и от цялото второ полувреме. В тези периоди отново видях облика на НЕК от миналия сезон", сподели Чери.

Именно капитанът възстанови равенството през втората част, възползвайки се от грешка при изнасянето на топката.

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

"Получи се хубав гол, вратарят им ми даде добър пас", пошегува се нападателят. "Създадохме солиден брой положения, но на европейско ниво става много трудно, когато не си прецизен при завършващия удар. Ако бях вкарал още в третата минута, двубоят щеше да тръгне по съвсем различен сценарий.

Отново виждам необходимата интензивност и агресия в играта ни. През второто полувреме доказахме, че мястото ни е на това ниво, но просто бяхме длъжни да спечелим", добави капитанът на НЕК.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Илиян Станчев: В Тервел винаги е трудно

Илиян Станчев: В Тервел винаги е трудно

  • 16 окт 2026 | 09:57
  • 317
  • 0
Геша: Мачовете ни с Черноломец се превърнаха в дербита

Геша: Мачовете ни с Черноломец се превърнаха в дербита

  • 16 окт 2026 | 09:55
  • 341
  • 0
Трима бразилци от Лудогорец получиха български паспорти

Трима бразилци от Лудогорец получиха български паспорти

  • 16 окт 2026 | 09:55
  • 2850
  • 6
Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

  • 16 окт 2026 | 09:52
  • 277
  • 0
Христо Телкийски: Да следваме програмата си

Христо Телкийски: Да следваме програмата си

  • 16 окт 2026 | 09:50
  • 286
  • 0
Васил Стефанов за мача в Карлово

Васил Стефанов за мача в Карлово

  • 16 окт 2026 | 09:48
  • 307
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 168971
  • 674
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 203909
  • 757
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 7937
  • 2
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 14301
  • 65
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 6936
  • 6
Веласкес: Аз съм виновен

Веласкес: Аз съм виновен

  • 16 окт 2026 | 00:41
  • 32013
  • 36