Голмайсторът за НЕК след равенството с Левски: Трябваше да отбележа хеттрик

Капитанът на НЕК Неймеген Тярон Чери беше изключително самокритичен към изявите си след снощния двубой срещу Левски, завършил наравно 1:1. Опитният офанзивен футболист изрази съжаление за пропуснатите възможности и подчерта, че е бил длъжен да донесе победата на своя тим.

"Винаги гледам първо себе си. Днес просто трябваше да отбележа хеттрик и да реша мача в наша полза", заяви Чери.

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

38-годишният национал на Суринам имаше отлични шансове да се разпише още преди почивката. Първо вратарят на "сините" Светослав Вуцов отрази опасен негов удар с глава, а малко по-късно Чери се забави при друго чисто положение. Самият футболист обаче обясни ситуацията със забавянето.

"След първото овладяване топката ми пасна идеално. Забавих се, защото реших, че зад мен има съперник, а всъщност нямаше никой. Трябваше просто да насоча топката в далечния ляв ъгъл и щеше да бъде сигурен гол".

Треньорът на НЕК: И ние, и Левски можем да сме разочаровани

След като НЕК не се възползва от началния си натиск, българският тим успя да накаже пропуските: "Започнахме уверено, но те отбелязаха буквално от нищото и след това ни беше трудно. Въпреки това, можем да бъдем доволни от първите двадесет минути и от цялото второ полувреме. В тези периоди отново видях облика на НЕК от миналия сезон", сподели Чери.

Именно капитанът възстанови равенството през втората част, възползвайки се от грешка при изнасянето на топката.

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

"Получи се хубав гол, вратарят им ми даде добър пас", пошегува се нападателят. "Създадохме солиден брой положения, но на европейско ниво става много трудно, когато не си прецизен при завършващия удар. Ако бях вкарал още в третата минута, двубоят щеше да тръгне по съвсем различен сценарий.

Отново виждам необходимата интензивност и агресия в играта ни. През второто полувреме доказахме, че мястото ни е на това ниво, но просто бяхме длъжни да спечелим", добави капитанът на НЕК.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto