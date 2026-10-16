Николай Михайлов: Левски беше по-добър и заслужаваше трите точки

Бившият национален вратар на България и бивш капитан на Левски Николай Михайлов смята, че "сините" са заслужавали да спечелят гостуването си на НЕК в Лига Европа. Двата отбора завършиха 1:1, а в участието си в Sportal Studio Live след края на двубоя Михайлов отличи по-добрите положения на родния гранд и разкритикува сериозно защитата на нидерландския тим.

Според него защитният блок на НЕК е действал изключително колебливо, а централният защитник Пер Шуурс е допуснал грешки, които са дали възможности на Левски да стигне до още попадения.

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"Защитният блок на НЕК беше под всякаква критика. Централният защитник Пер Шуурс направи всичко възможно Левски да вкара още два-три гола, но за съжаление, не успяха", коментира Николай Михайлов в ефира на Sportal.bg.

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Бившият национал подчерта, че с изключение на кратък период в началото на второто полувреме Левски е бил по-добрият отбор на терена и е създал по-опасните ситуации пред противниковата врата.

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"С изключение на десет минути в началото на второто полувреме, в които "сините" се прибраха малко по-назад и не можаха да изкарат топката в предни позиции, Левски беше по-добрият отбор с по-чистите положения и абсолютно заслужаваше да вземе трите точки", заяви Михайлов.

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Така, въпреки равенството 1:1 в Нидерландия, оценката на Николай Михайлов е, че Левски е имал достатъчно възможности да стигне до победата, но не е успял да се възползва от тях. Според него представянето на "сините" е давало основания да си тръгнат с трите точки от гостуването на НЕК.

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