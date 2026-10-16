Димитров: Целият отбор стои зад Светльо, той направи изключително силен мач

Капитанът на Левски Кристиан Димитров оцени положително представянето на „сините“ при равенството срещу НЕК в Нидерландия от основната фаза на Лига Европа. Защитникът отличи тактическата дисциплина на отбора и заяви, че тимът ще търси победа при гостуването си в Пилзен.

„Направихме един много добър мач. Изпълнихме указанията на треньора, стояхме добре тактически. Накрая можеше да отбележим гол. Закономерно равенство, от което може би сме доволни. Все пак в края приехме играта в нашето наказателно поле. Бяхме добре запознати с отбора на НЕК“, коментира Димитров.

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Капитанът изрази подкрепа към Светльо въпреки допуснатата грешка и подчерта, че тя не е променила подхода на отбора при изграждането на атаките.

„Целият отбор стои зад Светльо. Той направи изключително силен мач въпреки тази грешка. Продължихме да следваме нашия план с изграждане на атаката през него. Отиваме в Пилзен с една-единствена цел – победа“, заяви защитникът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google