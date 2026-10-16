Груич: Резултатът е справедлив, трябва да останем позитивни

Полузащитникът на Левски Марко Груич определи като справедливо равенството 1:1 срещу НЕК в Нидерландия от основната фаза на Лига Европа. Сърбинът отчете трудностите през второто полувреме и благодари на „сините“ привърженици за подкрепата.

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„Мога да кажа, че това е справедлив резултат. И двата отбора имахме добри ситуации пред гола. Труден стадион за игра. Можехме да спечелим, но трябва да останем позитивни. Следващата седмица имаме още един двубой и трябва да се подготвим по най-добрия начин за него. Беше труден мач. В българския шампионат съм играл подобни срещи, но в Европа те са много по-чести. Изиграхме добри минути през първото полувреме, а през втората част страдахме. Стартираме добре след паузата — победа в шампионата и равенство тук“, коментира Груич.

Халфът изрази подкрепа към Светльо и подчерта приноса му за попадението на Левски.

„Това е начинът, по който Светльо играе. При гола даде страхотен пас към Рейналдо. Такива неща се случват, това е част от играта. Трябва да анализираме какво можем да подобрим“, заяви той.

Груич отдели специално внимание и на атмосферата в гостуващия сектор след последния съдийски сигнал.

„Видях, че в края на мача имаше страхотно парти в гостуващия сектор. Всеки от нас пееше заедно с тях. Бяха много шумни през целия двубой. Страхотни са, искам да им благодаря“, добави футболистът на Левски.

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