Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 530
  • 0

Бившият капитан на Левски Николай Михайлов коментира представянето на Светослав Вуцов при равенството 1:1 срещу НЕК в Лига Европа. В гостуването си в Sportal Studio Live след края на срещата в Неймеген той защити стража на "сините", който до допуснатата грешка при изравнителния гол на Тярон Чери беше направил много силен мач.

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

"Много е неприятно в такъв момент. Казвам го, защото и аз съм бил в неговата позиция. До този момент мачът на Вуцов беше перфектен. Той спаси всичко в него и около него, а играта му с крака също беше много солидна. До грешката при гола", заяви Михайлов пред Sportal.bg.

Димитров: Целият отбор стои зад Светльо, той направи изключително силен мач
Димитров: Целият отбор стои зад Светльо, той направи изключително силен мач

Бившият вратар анализира и ситуацията, довела до попадението на домакините, като посочи възможно решение пред стража на Левски.

"Може би трябваше да потърси подаване с удобния си десен крак към Макун, но направи нещо по-различно. Грешка, ОК, и вкараха гол", коментира Михайлов.

Той подчерта, че подобни моменти са изключително тежки за един вратар, особено когато преди това е бил на високо ниво през целия двубой. Според него Вуцов трябва да преодолее разочарованието възможно най-бързо, за да бъде готов за следващото предизвикателство.

Николай Михайлов: Левски беше по-добър и заслужаваше трите точки
Николай Михайлов: Левски беше по-добър и заслужаваше трите точки

"Най-хубавото нещо във футбола е, че след три дни има нов мач. Емоционално ще трябва да се отърси, защото това разтърси емоционално и играчите на Левски. Само когато не си бил на негово място, не знаеш какво е. Единственото, което можеш да му кажеш, е: горе главата, животът продължава, и да излезеш от тази ситуация", сподели бившият национал.

В заключение Михайлов призна, че грешката на Вуцов му е оставила неприятно усещане именно заради силното представяне на вратаря преди решаващия момент.

"Просто ме е яд, защото наистина мачът на Вуцов му беше много солиден и някак си имам горчилка от тази негова грешка", завърши Николай Михайлов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Хореографията на ЦСКА спечели уважението на Монако

Хореографията на ЦСКА спечели уважението на Монако

  • 16 окт 2026 | 02:59
  • 11109
  • 5
Георги Костадинов: С Бурас и Сангаре щяхме да изглеждаме още по-добре

Георги Костадинов: С Бурас и Сангаре щяхме да изглеждаме още по-добре

  • 16 окт 2026 | 01:45
  • 2401
  • 5
Треньорът на НЕК: И ние, и Левски можем да сме разочаровани

Треньорът на НЕК: И ние, и Левски можем да сме разочаровани

  • 16 окт 2026 | 00:49
  • 4905
  • 0
Груич: Резултатът е справедлив, трябва да останем позитивни

Груич: Резултатът е справедлив, трябва да останем позитивни

  • 16 окт 2026 | 00:48
  • 2357
  • 1
Веласкес: Аз съм виновен

Веласкес: Аз съм виновен

  • 16 окт 2026 | 00:41
  • 26106
  • 21
Божинов: Левски ще бие Милан! Заявявам го

Божинов: Левски ще бие Милан! Заявявам го

  • 16 окт 2026 | 00:39
  • 7935
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 161749
  • 634
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 198820
  • 734
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 4376
  • 0
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 27676
  • 14
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

  • 15 окт 2026 | 23:54
  • 15102
  • 4
Фламенго се доближи до втори пореден финал в Копа Либертадорес

Фламенго се доближи до втори пореден финал в Копа Либертадорес

  • 16 окт 2026 | 05:30
  • 5256
  • 0