Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Бившият капитан на Левски Николай Михайлов коментира представянето на Светослав Вуцов при равенството 1:1 срещу НЕК в Лига Европа. В гостуването си в Sportal Studio Live след края на срещата в Неймеген той защити стража на "сините", който до допуснатата грешка при изравнителния гол на Тярон Чери беше направил много силен мач.

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"Много е неприятно в такъв момент. Казвам го, защото и аз съм бил в неговата позиция. До този момент мачът на Вуцов беше перфектен. Той спаси всичко в него и около него, а играта му с крака също беше много солидна. До грешката при гола", заяви Михайлов пред Sportal.bg.

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Бившият вратар анализира и ситуацията, довела до попадението на домакините, като посочи възможно решение пред стража на Левски.

"Може би трябваше да потърси подаване с удобния си десен крак към Макун, но направи нещо по-различно. Грешка, ОК, и вкараха гол", коментира Михайлов.

Той подчерта, че подобни моменти са изключително тежки за един вратар, особено когато преди това е бил на високо ниво през целия двубой. Според него Вуцов трябва да преодолее разочарованието възможно най-бързо, за да бъде готов за следващото предизвикателство.

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"Най-хубавото нещо във футбола е, че след три дни има нов мач. Емоционално ще трябва да се отърси, защото това разтърси емоционално и играчите на Левски. Само когато не си бил на негово място, не знаеш какво е. Единственото, което можеш да му кажеш, е: горе главата, животът продължава, и да излезеш от тази ситуация", сподели бившият национал.

В заключение Михайлов призна, че грешката на Вуцов му е оставила неприятно усещане именно заради силното представяне на вратаря преди решаващия момент.

"Просто ме е яд, защото наистина мачът на Вуцов му беше много солиден и някак си имам горчилка от тази негова грешка", завърши Николай Михайлов.

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Снимки: Startphoto