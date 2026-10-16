Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски

Веласкес се поклони пред "сините" фенове в Неймеген

  • 16 окт 2026 | 11:27
  • 455
  • 1

Левски спечели първа точка в основната фаза на Лига Европа. Снощи "сините" завършиха наравно 1:1 при гостуването си на НЕК Неймеген, а феновете, пропътували разстоянието до Нидерландия, останаха доволни от представянето на любимия си отбор.

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

От клуба публикуваха видео на старши треньора Хулио Веласкес след края на двубоя, в което испанският наставник се покланя пред привържениците в гостуващия сектор на "Гоферщадион".

Веласкес: Аз съм виновен
Веласкес: Аз съм виновен

"Давай, Хулио Веласкес!", написаха от "Герена".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Илиян Станчев: В Тервел винаги е трудно

Илиян Станчев: В Тервел винаги е трудно

  • 16 окт 2026 | 09:57
  • 323
  • 0
Геша: Мачовете ни с Черноломец се превърнаха в дербита

Геша: Мачовете ни с Черноломец се превърнаха в дербита

  • 16 окт 2026 | 09:55
  • 345
  • 0
Трима бразилци от Лудогорец получиха български паспорти

Трима бразилци от Лудогорец получиха български паспорти

  • 16 окт 2026 | 09:55
  • 2917
  • 6
Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

  • 16 окт 2026 | 09:52
  • 278
  • 0
Христо Телкийски: Да следваме програмата си

Христо Телкийски: Да следваме програмата си

  • 16 окт 2026 | 09:50
  • 289
  • 0
Васил Стефанов за мача в Карлово

Васил Стефанов за мача в Карлово

  • 16 окт 2026 | 09:48
  • 311
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 169122
  • 678
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 204024
  • 757
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 8019
  • 2
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 14479
  • 67
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 7075
  • 6
Веласкес: Аз съм виновен

Веласкес: Аз съм виновен

  • 16 окт 2026 | 00:41
  • 32149
  • 36