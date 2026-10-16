Веласкес се поклони пред "сините" фенове в Неймеген

Левски спечели първа точка в основната фаза на Лига Европа. Снощи "сините" завършиха наравно 1:1 при гостуването си на НЕК Неймеген, а феновете, пропътували разстоянието до Нидерландия, останаха доволни от представянето на любимия си отбор.
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия
От клуба публикуваха видео на старши треньора Хулио Веласкес след края на двубоя, в което испанският наставник се покланя пред привържениците в гостуващия сектор на "Гоферщадион".
Веласкес: Аз съм виновен
"Давай, Хулио Веласкес!", написаха от "Герена".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto