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Джерард може да се завърне към треньорството с отбор от Чемпиъншип

  • 16 окт 2026 | 13:01
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Джерард може да се завърне към треньорството с отбор от Чемпиъншип

Стивън Джерард е готов да поеме отбора на Рексъм, който по всяка вероятно ще уволни своя мениджър Фил Паркинсън, след като отборът спечели само две победи в десетте си мача в Чемпиъншип от началото на сезона.

Джерард за последно води Ал-Етифак, но напусна саудитския клуб през януари 2025 година и оттогава не е работил като треньор. Преди това той започна мениджърската си кариера в Рейнджърс, след което пое Астън Вила, но се задържа на поста кратко, след като бирминамци спечелиха две победи в 11 шампионатни мача. След това дойде и авантюрата Ал-Етифак. Най-успешният му период като треньор си остава престоят в Рейнджърс, където спечели шампионската титла, след като отборът му цял сезон остана непобеден.

Скот Паркър е друго име, което се обсъжда от ръководството на Рексъм.

Паркинсън в събота ще води отбора в мача с Престън и ще очаква реакция от своите играчи, но ако Рексъм отново не спечели, е много вероятно това да е последният му мач начело на отбода.

През миналата кампания тимът, собственост на холивудските актьори Райън Рейнолдс и Роб Макелхени, бе близо до класиране за плейофите, но остана на седмото място. През лятото клубът направи сериозна селекция, като целта е промоция във Висшата лига, но представянето от началото на сезона не отговаря на тези амбиции.

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