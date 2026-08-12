Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Рексъм
  3. Сензацията Рексъм отново счупи трансферния си рекорд

Сензацията Рексъм отново счупи трансферния си рекорд

  • 12 авг 2026 | 11:55
  • 310
  • 0
Сензацията Рексъм отново счупи трансферния си рекорд

Сензацията от второто ниво на английския футбол Рексъм обяви привличането на вратаря Антъни Патерсън от Съндърланд, който се превръща в най-скъпия трансфер за уелския клуб. 26-годишният английски страж, който е третото лятно попълнение за Рексъм, е подписал договор за четири години, а трансферът му е струвал осем милиона паунда, което е с 500 хиляди повече от предишната най-скъпа покупка на тима - Нейтън Броудхед, през миналия август. "Искам да играя във Висшата лига с Рексъм и мисля, че всичко е подредено и готово, за да може клубът да постигне това", заяви Патерсън.

Антъни Патерсън е юноша на Съндърланд и има 169 мача за отбора от североизточна Англия. След достигането до Висшата лига през миналия сезон той беше заменен от нидерландеца Робин Руфс, който бързо се превърна в първи избор под рамката на вратата за мениджъра Режис льо Бри. "Драконите" за втори пореден сезон ще се стремят да постигнат промоция във Висшата лига, след като през последните четири години се изкачиха от петата дивизия до Чемпиъншип. През миналата кампания тимът, собственост на холивудските актьори Райън Рейнолдс и Роб Макелхени, бе близо до класиране за плейофите, но остана на седмото място.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

  • 12 авг 2026 | 10:56
  • 858
  • 0
Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

  • 12 авг 2026 | 10:50
  • 334
  • 0
Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

  • 12 авг 2026 | 10:46
  • 668
  • 0
Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

  • 12 авг 2026 | 10:43
  • 2466
  • 0
ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

  • 12 авг 2026 | 07:49
  • 8867
  • 2
Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

  • 12 авг 2026 | 07:30
  • 5674
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 24524
  • 30
Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

  • 12 авг 2026 | 12:00
  • 3872
  • 7
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 3819
  • 4
Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

  • 12 авг 2026 | 10:47
  • 10488
  • 9
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 24013
  • 37
Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
  • 12350
  • 5