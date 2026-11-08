Виляреал пое въздух след ужаса в Париж

Виляреал надигра Хетафе с 2:0 като домакин в среща от 12-тия кръг на испанското първенство. Успехът стана факт след попадения в последните минути, дело на Тейжон Бюканън (80’) и Карлос Ромеро (90+1’). Така тимът от “Де ла Серамика” успя да се съвземе след бруталната загуба с 0:6 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига по-рано през седмицата.

“Жълтата подводница” изцяло надигра своя съперник, но трябваше търпеливо да изчака до края, за да вкара и попаденията си.

С тази победа Виляреал се доближи на три точки от място в топ 6. Хетафе пък остава близо до изпадащите.

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