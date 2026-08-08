Уулвърхамптън стартира с класика в Карабао Къп

Третият по сила турнир в Англия - Карабао Къп, продължи с три срещи от първия си кръг във вече отминалия 7 август (петък).

В първия сблъсък за вечерта Уикъмб допусна домакинско поражение от Стивънидж с 1:2. За попадителеите головете отбелязаха Дан Кемп (27') и Джош Мадженис (90'+5'), а между тях за съперника се разписа Юън Хендерсън (39').

Нататък прясно изпадналият от Премиър лийг Уулвърхамптън не срещна проблеми срещу намиращия се в четвъртото ниво на английската футболна пирамида тим на Порт Вейл. „Вълците" се наложиха с класическото 3:0, а головете паднаха още до почивката, когато се разписаха Адам Армстронг (14'), Андре (34') и Фер Лопе (43').

Последният двубой от програмната схема бе между два тима от Чемпиъншип в лицето на Мидълзбро и Рексъм. Тук проектът на Райън Рейнолдс не издържа и съперникът стигна до минимален успех с 1:0, а единственият гол в срещата отбеляза Уил Ланкшиър (61').

Програмата на турнира продължава и в днешния 8 август (събота), когато ще видим цели 29 срещи.

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