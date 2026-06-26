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Рексъм се раздели с големия любимец на феновете

  • 26 юни 2026 | 21:13
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Рексъм се раздели с големия любимец на феновете

Пол Мълин, който беше лицето на „приказния възход“ на уелския Рексъм при управлението на собствениците от Холивуд Райън Рейнълдс и Роб Макълени, напуска клуба по взаимно съгласие, слагайки край на петгодишен период. 31-годишният футболист притигна в уелския клуб от Чемпиъншип от Кеймбридж през 2021 година със свободен трансфер и помогна за три промоции.

Извън терена той придоби реален статут на народен герой не само на стадион „Рейскорс Граунд“, но и сред феновете по целия свят чрез документалния филм „Добре дошли в Рексъм“, посветен на новите собственици и техния поход нагоре.

Мълин вкара 110 гола в 172 мача и имаше ключова роля за титлата в Националната лига през 2023 година, която върна Рексъм в Английската футболна лига след 15-годишно отсъствие.

„Нямаме правo да подценяваме ролята, която Мълс изигра в историята на футболен клуб Рексъм през последните пет години с толкова много запомнящи се голове и моменти“, каза мениджърът Фил Паркинсън. - Той ще бъде играч, когото нашите привърженици винаги ще помнят и уважават“.

Мълин обаче не се открояваше, когато Рексъм си осигури трета поредна промоция през април 2025 година, достигайки до Чемпиъншип за първи път от повече от четири десетилетия, а миналия сезон прекара под наем. Клубът завърши седми в Чемпиъншип миналия сезон, на две точки от място в плейофите за промоция в Премиър лийг. Целите през новия сезон остават също така високи и включват промоция при най-добрите в английския футбол.

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Снимки: Imago

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