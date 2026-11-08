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Лион се провали срещу Брест, грешна стъпка и за Монако

  • 8 ное 2026 | 21:14
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Лион се провали срещу Брест, грешна стъпка и за Монако

Лион загуби с 0:2 в гостуването си срещу Брест в среща от десетия кръг на Лига 1. Голове на Ноа Еджума 22-рата минута и на Людовик Ажорк в допълнителното време на двубоя от дузпа осигуриха успеха в полза на "пиратите", които спечелиха втори пореден мач от Лига 1.

Брест е на девето място във временното класиране, докато Лион остава на четвърта позиция със 17 точки, на 6 след лидера Пари Сен Жермен.

В друга среща от кръга Монако завърши наравно 1:1 като гост срещу Льо Ман. Мамаду Кулибали изведе монегаските напред в резултата в 40-ата минута, но Ервин Кола изравни в последните секунди на редовното време.

Монако има 16 пункта и се намира на шестата позиция в Лига 1. Тимът на Фелипе Луис е в серия от пет поредни мача без победа в първенството.

Ница победи с 2:0 домакина Анже след попадения на Софиан Диоп и Жонатан Клос във всяко от двете полувремена.

"Орлетата" записаха четвърти успех в последните си пет срещи и заемат пето място в класирането до момента, а по-късно тази вечер е двубоят на Ланс срещу Марсилия

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