Съставите на Фиорентина и Ювентус

Тази вечер Фиорентина посреща Ювентус в сблъсък от 11-ия кръг на Серия "А". Срещата на "Артемио Франки" обещава доста емоции, имайки предвид отколешната вражда между двата клуба. Всеки от тях ще играе както за тифозите си, така и за изключително нужните три точки, тъй като и двата тима не започнаха достатъчно убедително сезона и имат нужда от всяка точка, която могат да добавят към актива си.

Паоло Ваноли излиза в този мач с триото Матео Пелегрино, Франко Мастантуоно и Алиеу Нжие в атака. В средата на терена пък играта ще движат Шех Ндур, Инао Улаи и Поте.

XI💜⚜️ Powered by bet365scores https://t.co/CHRoqj1XC8 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 8, 2026

Лучано Спалети пък залага на Рандал Коло Муани, Ник Волтемаде и Жереми Бога в предни позиции. Тюн Копмайнерс и Дъглас Луис ще си партнират в средата на терена, а на двете крила ще действат Уестън Маккени и Хуан Кабал.

The starting lineup for #FiorentinaJuve ⚪️⚫️ @EASPORTSFC https://t.co/GFsPK4VM5q — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) November 8, 2026

ФИОРЕНТИНА: Де Хеа, Марио, Драгушин, Виери, Хименес, Ндур, Оулаи, Мастантуоно, Гонсалвеш, Нжие, Пелегрино

ЮВЕНТУС: Викарио, Калюлю, Бремер, Лукуми, Маккени, Кабал, Луис, Копмайнерс, Бога, Коло Муани, Волтемаде

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