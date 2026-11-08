Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус

Съставите на Фиорентина и Ювентус

  • 8 ное 2026 | 20:57
  • 1399
  • 1
Съставите на Фиорентина и Ювентус

Тази вечер Фиорентина посреща Ювентус в сблъсък от 11-ия кръг на Серия "А". Срещата на "Артемио Франки" обещава доста емоции, имайки предвид отколешната вражда между двата клуба. Всеки от тях ще играе както за тифозите си, така и за изключително нужните три точки, тъй като и двата тима не започнаха достатъчно убедително сезона и имат нужда от всяка точка, която могат да добавят към актива си.

Паоло Ваноли излиза в този мач с триото Матео Пелегрино, Франко Мастантуоно и Алиеу Нжие в атака. В средата на терена пък играта ще движат Шех Ндур, Инао Улаи и Поте.

Лучано Спалети пък залага на Рандал Коло Муани, Ник Волтемаде и Жереми Бога в предни позиции. Тюн Копмайнерс и Дъглас Луис ще си партнират в средата на терена, а на двете крила ще действат Уестън Маккени и Хуан Кабал.

ФИОРЕНТИНА: Де Хеа, Марио, Драгушин, Виери, Хименес, Ндур, Оулаи, Мастантуоно, Гонсалвеш, Нжие, Пелегрино

ЮВЕНТУС: Викарио, Калюлю, Бремер, Лукуми, Маккени, Кабал, Луис, Копмайнерс, Бога, Коло Муани, Волтемаде

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Феновете на Ман Юнайтед няма да пият на стадиона в знак на протест към собствениците

Феновете на Ман Юнайтед няма да пият на стадиона в знак на протест към собствениците

  • 8 ное 2026 | 15:36
  • 1553
  • 2
Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

  • 8 ное 2026 | 17:57
  • 11838
  • 1
Де Дзерби: Критериите на съдията не бяха достатъчно добри

Де Дзерби: Критериите на съдията не бяха достатъчно добри

  • 8 ное 2026 | 14:58
  • 1497
  • 0
Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

  • 8 ное 2026 | 17:59
  • 7474
  • 8
Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

  • 8 ное 2026 | 17:54
  • 17187
  • 14
Подготвя се поредната треньорска смяна в Серия "А"

Подготвя се поредната треньорска смяна в Серия "А"

  • 8 ное 2026 | 14:45
  • 2622
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 195276
  • 1239
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 20121
  • 106
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 16175
  • 23
Съставите на Атлетико и Барселона

Съставите на Атлетико и Барселона

  • 8 ное 2026 | 21:00
  • 1801
  • 3
Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

  • 8 ное 2026 | 19:09
  • 12509
  • 47
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

  • 8 ное 2026 | 20:50
  • 10858
  • 1