УЕФА разясни недоразумението относно гостуващата агитка на Олимпиакос във Франция

Европейската футболна асоциация (УЕФА) потвърди днес, че на феновете на Олимпиакос ще бъде позволено да присъстват на днешния мач от Лига Европа срещу Марсилия, след като френските власти отмениха ограниченията, които първоначално изглеждаха като забрана за гостуващите фенове да влязат на стадион „Велодром“.

Олимпиакос излезе с остра позиция срещу френските власти заради хаоса с гостуването на гръцки фенове в Марсилия

Объркването възникна, след като местна заповед за сигурност даде индикации, че на привържиците на гърците ще им бъде отказан достъп до стадиона, което подтикна гръцкия клуб да обвини властите в неправилно управление на ситуацията и да посъветва феновете да не пътуват поради опасения за безопасността и възможни финансови загуби. Но днес сутринта УЕФА заяви, че достъпът на гостуващите фенове ще бъде запазен в интерес на спортния интегритет.

Полицейската префектура в Марсилия съобщи за “Ройтерс”, че на феновете на Олимпиакос никога не е била налагана забрана за пътуване и поясни, че объркването е възникнало поради различаващи се тълкувания на местните административни разпоредби. Говорител на полицията заяви, че първоначалната заповед е забранявала само на гръцките фенове да носят клубни цветове или сувенири, придвижвайки се до стадиона.

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🌊🔥 Olympique de Marseille vs Olympiacos FC @EuropaLeague #OMOLY #UEL https://t.co/40UwFjooR4 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 15, 2026

Мачът е с начален час 22:00 часа, а домакините нямат точки след поражението с 1:4 от Бешикташ на старта. Олимпиакос стартира с победа 2:1 над полския Ягелония.

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Снимки: Gettyimages