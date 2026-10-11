Марсилия се поизмъчи срещу новак, но най-накрая спечели в Лига 1

Отборът на Марсилия стигна до едва втората си победа в Лига 1 през този сезон, след като надделя с 2:0 при гостуването си на новака Троа в шестия кръг на френския шампионат. Благодарение на успеха провансалци спряха свободното падане от четири поредни загуби за първенство, измъкнаха се от зоната на изпадащите и останаха на допустима дистанция от пет места спрямо местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Новаците пък попаднаха в зоната на изпадащите с актив от 4 пункта и към момента се намират на предпоследното място във временното класиране.

⏱️ 90+8’ | #ESTACOM 0️⃣-2️⃣ 𝐋𝐞𝐬 𝟑 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 ✅ Grâce à des buts d’𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐭 🇲🇦 et 𝐇𝐢𝐦𝐚𝐝 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢 🇩🇿, l’OM s’impose face à Troyes ! 💪 📆 Rendez-vous jeudi prochain au @CEPACVelodrome pour 𝗢𝗠 🆚 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗸𝗼𝘀 ! 🎟️ Places disponibles 👉 https://t.co/nocULMCgz8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 11, 2026

След мъчно нулево първо полувреме южняците най-накрая разпечатаха вратата на домакините, след като в 50-ата минута се разписа Амин Арит. Нататък до края на редовното време нов гол не падна. Спокойствието за селекцията на Бруно Женесио дойде чак в продължението, когато главният съдия Гийом Паради отсъди дузпа. Зад топката застана Химад Абдели и оформи крайния резултат в 98-ата минута на срещата за първи три точки в шампионата в полза на олимпийския отбор от първия ден на кампанията, което бе преди почти два месеца на 21 август срещу Страсбург.

С човек по-малко Олимпиакос ликува в дербито срещу Панатинайкос

Сега за марсилци предстои европейско предизвикателство и в домакинство на "Велодром" в среща от Лига Европа те ще приемат Олимпиакос. Срещата е от втория кръг на основната фаза в Лига Европа, като гърците влизат в сблъсъка с известна доза самочувствие, след като тази вечер удариха Панатинайкос във вечното дерби на южната ни съседка. Двубоят е на 15 октомври (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

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