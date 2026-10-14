Олимпиакос излезе с остра позиция срещу френските власти заради хаоса с гостуването на гръцки фенове в Марсилия

Ръководството на Олимпиакос излезе с изключително остра официална позиция, в която категорично осъжда действията на френските власти относно организацията и допускането на гостуващи привърженици на гръцкия гранд за предстоящия мач срещу Марсилия от основната фаза на Лига Европа.

От клуба определят поведението на местните органи като безпрецедентно, недопустимо и опасно. Само два дни преди двубоя, във вторник сутринта, френските власти първоначално обявиха пълна забрана за присъствие на фенове на Олимпиакос не само на стадиона, но и на територията на целия град Марсилия. Едва 10 часа по-късно обаче решението бе отменено, което предизвика пълен хаос и несигурност.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων μας στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. https://t.co/vECdimCr6J — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 13, 2026

В резултат на първоначалната забрана хиляди привърженици бяха принудени да анулират своите самолетни билети, хотелски резервации и транспортни планове, понасяйки сериозни финансови загуби. Стотици запалянковци, които вече бяха пристигнали във Франция, поеха обратно към Гърция, а други окончателно се отказаха от пътуването си.

От Олимпиакос подчертават, че след тези противоречиви ходове няма никакви реални гаранции за сигурността на феновете в град, за който самите френски служби признават, че крие сериозни рискове от безредици и насилие. Поради тази причина клубът призова всички свои привърженици в Марсилия да напуснат града безопасно, а тези, които все още не са отпътували, да не предприемат пътуването.

🚨 FEU VERT POUR LES FANS DE L'OLYMPIACOS ! ✅🇬🇷 Leur déplacement au Vélodrome ce jeudi est finalement autorisé par les autorités, sous très haute sécurité. Sur les 1000 supporters attendus, reste à voir combien feront réellement le voyage après la confusion des derniers jours. (@RMCsport) — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 13, 2026

Гърците заявяват категорично, че няма да приемат билетите за мача в създалата се несигурна обстановка, тъй като опазването на здравето и живота на феновете е безспорен приоритет. Същевременно клубът ще окаже пълно юридическо съдействие на организираните привърженици за завеждане на колективни съдебни искове срещу френските власти за компенсация на понесените материални щети.

Олимпиакос ще отправи и официално искане към УЕФА трибуната, предназначена за гостуващия сектор, да остане напълно празна по време на срещата и да не бъде отваряна за други фенове. От клуба подчертават, че авторитетът на европейските турнири не бива да се подкопава от подобни неадекватни действия на местните власти, като потвърдиха, че ще използват всички законови и институционални инструменти за защита на интересите на своите привърженици.

🇪🇺 Selon les informations de RMC Sport, les supporters de l'Olympiacos sont finalement bien autorisés à faire le déplacement à Marseille pour le match de Ligue Europa face à l'OM, jeudi soir au Vélodrome (21h). https://t.co/bIiDY5vsNC — RMC Sport (@RMCsport) October 13, 2026

За срещата на „Велодром“ първоначално се очакваха около 1000 гръцки привърженици. RMC Sport допълва, че за запалянковците на Олимпиакос, които все пак възнамеряват да присъстват, ще бъде определен специален сборен пункт, откъдето придвижването им ще се осъществи задължително под строг ескорт и чрез отделни мотриси на метрото, предназначени единствено за тях. Районът на събиране на привържениците от Пирея, както и целият им маршрут до съоръжението, ще бъдат наблюдавани и от полицейски хеликоптери, оборудвани с камери.

Въпреки че Марсилия се представя колебливо от началото на сезона, се очакват между 57 000 и 58 000 фенове за първия домакински мач от Лига Европа.

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Снимки: Imago