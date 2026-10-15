Исторически голов рекорд в Шампионската лига

Основната фаза на Шампионската лига вдигна летвата до безпрецедентни висини, след като приключилият вчера втори кръг официално беляза нов исторически рекорд за най-много отбелязани голове в рамките на един състезателен кръг. Футболните фенове по целия свят станаха свидетели на истински голов фестивал, в който паднаха невижданите досега 78 попадения в изиграните 18 двубоя. Това прави умопомрачителна средна статистика от по 4.33 гола на мач само за тази седмица.

Изключителният голов рекорд бе подкрепен от няколко невероятни резултата, сред които разгромът на Астън Вила с 6:0 над Фенербахче, победата на Ливърпул с 6:3 като гост на ЛАСК, триумфът на ПСЖ с 4:2 над Манчестър Сити и зрелищният успех на Реал Мадрид с 4:3 срещу Рома. С тези 78 точни изстрела официално бе подобрен досегашният рекорд от 71 гола за един кръг, поставен през миналия сезон.

Головата фиеста от тази седмица допълнително затвърждава тенденцията новата единна фаза на турнира да се превръща в най-резултатната в историята. От началото на кампанията са реализирани общо 147 гола в първите 36 мача. Това прави изумителен среден показател от 4.08 попадения на среща – статистика, каквато най-престижният клубен турнир в света никога не е виждал досега.

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Снимки: Gettyimages