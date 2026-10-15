Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Oтборите на НЕК и Левски се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. И двата тима ще търсят първите си точки в турнира, а футболистите на Хулио Веласкес ще трябва да се справят с агресивния стил на НЕК и атмосферата на "Гоферщадион", известен с прозвището "Кървавата яма".

За българския тим това е възможност да се реваншира за минималното поражение с 0:1 от Залцбург в София. Левски категорично показа, че може да се противопоставя на съперници от високо европейско ниво, но сега ще трябва да го направи далеч от дома и срещу отбор, който изповядва различен футбол.

Веласкес предупреди за "тоталния футбол" на НЕК:

Хулио Веласкес: Ние нямаме никакво напрежение! НЕК играе тотален футбол

Испанският наставник не скри уважението си към предстоящия съперник по време на официалната пресконференция. Той определи НЕК като олицетворение на понятието "тотален футбол" и обърна внимание на високата преса, агресивната игра без топка и стремежа на нидерландците да атакуват с много футболисти.

Столичани влизат в мача срещу НЕК след победата с 2:0 над Черно море, която затвърди силното им представяне в българското първенство. След десет изиграни срещи Левски има 28 точки и заема първото място в класирането.

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

От друга страна, НЕК не стартира на високо ниво в Ередивизи. Тимът се намира 11-о място с едва девет спечелени точки, които дойдоха след две победи и три равенства от общо осем срещи. В последния кръг "червените" направиха 1:1 с Аякс в Амстердам.

НЕК Наймеген загря за Левски с престижно равенство с Аякс

Трябва да отбележим, че Левски няма победа при гостуване на отбор от Нидерландия. "Сините" имат шест поражения от шест мача, а днешният двубой е отличен шанс за футболистите на Хулио Веласкес да сложат край на тези серия.

НЕК - ЛЕВСКИ

Стадион: "Гоферщадион", Ниймеген

Главен съдия: Алияр Агаев

Начало: 22:00 часа

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google