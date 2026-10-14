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Хулио Веласкес с официална пресконференция преди гостуването на НЕК Неймеген, включване на пратениците на Sportal.bg в Нидерландия
  1. Лига Европа
  2. Левски

Левски пристигна в Нидерландия

  • 14 окт 2026 | 18:29
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Шампионът на България Левски пристигна в Нидерландия, където утре ще се изправи срещу местния НЕК Неймеген в двубой от основната фаза на Лига Европа. Полетът на "сините" продължи 2 часа и 20 минути - те кацнаха на летището в германския град Веце в провинция Северен Рейн-Вестфалия, откъдето се стига с автобус за около 40 минути до Неймеген.

Левски бе посрещнат от хубаво време, което ще се запази и за двубоя в четвъртък, който ще стартира в 22:00 часа. По-късно днес пък наставникът на родния шампион Хулио Веласкес ще даде пресконференция.

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