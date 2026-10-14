Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

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Бившият защитник на Левски - Келиан ван дер Каап, даде специално интервю за Sportal.bg преди сблъсъка на "сините" срещу НЕК в Лига Европа. Нидерландският бранител, който записа 115 мача за столичани, направи анализ на играта на съперника на 27-кратните шампиони на България. Той заяви, че продължава да следи резултатите на бившия му отбор, с който спечели Купата.

- Келиан, предстои мачът между Левски и НЕК. Кое е първото нещо, което ти идва наум, когато мислиш за тази среща?



- Да видиш Левски да играе срещу нидерландски отбор обединява две важни части от футболната ми кариера. Радвам се да видя Левски отново да се състезава на това ниво, където е мястото му.



- Познаваш много добре Левски, но имаш и опит в нидерландския футбол. Какво трябва да очаква Левски от НЕК по отношение на стила на игра и подхода към мача?



- НЕК е много атакуващ отбор. Обича да пресира високо, да играе с интензивност и да изпраща много футболисти напред. При настоящия си треньор отборът поема доста рискове в офанзивен план. Това го прави опасен, но същевременно оставя свободни пространства в защита, които Левски може да използва.



- Кои според теб са основните силни страни на типичния нидерландски отбор, с които Левски трябва да бъде особено внимателен?



- Нидерландските отбори като цяло поставят акцент върху играта с топка. Футболистите знаят как да заемат правилните позиции, движат топката бързо и се чувстват комфортно, когато са под напрежение.

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

- Ако трябва да посочиш едно нещо, което Левски задължително трябва да направи добре в този мач, кое би било то?



- Най-важното ще бъде справянето с високата преса на НЕК. Ако Левски запази спокойствие при владеенето на топката и успее да преодолее първата линия на преса, ще има възможности да създаде проблеми на съперника. НЕК изпраща много футболисти напред, така че със сигурност ще се отварят свободни пространства.



- Играл си за Левски в европейските клубни турнири. Кое е най-важното качество, което един футболист трябва да покаже в подобни мачове, за да може да направи разликата?



- Личността и характерът на футболистите. В европейските мачове се нуждаеш от играчи, които не се страхуват да поемат отговорност. Трябва да бъдеш смел с топката и да вярваш, че принадлежиш към това ниво. Особено при гостуванията е важно да не позволяваш на обстановката да повлияе на увереността ти.

- Прекара няколко години в Левски. Според теб как се е променил клубът от времето, когато играеше там?



- По време на престоя ми в клуба работехме усилено, за да върнем Левски там, където му е мястото. Да видя как след толкова много години отборът отново стана шампион беше нещо специално и напълно заслужено. Надявам се сега клубът да надгради този успех и да се превърне в редовен участник в европейските клубни турнири.



- Липсват ли ти атмосферата на стадион "Георги Аспарухов" и привържениците на Левски? Продължаваш ли да следиш отбора?



- Разбира се. Атмосферата на стадион "Георги Аспарухов" е нещо, което никога няма да забравя. Страстта на привържениците беше нещо специално, както и усещането да играеш пред тях. Прекарах повече от три години в Левски, така че клубът винаги ще има специално място в сърцето ми. Все още следя резултатите на отбора и се надявам да продължи да постига успехи.

- И накрая, каква е прогнозата ти за мача?



- Очаквам интересен мач, тъй като и двата отбора имат качества в атака. НЕК ще бъде опасен, особено на собствен терен, но вярвам, че Левски разполага с необходимите качества, за да постигне добър резултат. Ще прогнозирам победа с 2:1 за Левски. Макар че може би съм съвсем малко пристрастен.

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