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Макун: Горд съм да играя такива мачове с фланелката на Левски

  • 14 окт 2026 | 20:13
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Макун: Горд съм да играя такива мачове с фланелката на Левски
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Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Защитникът на Левски Кристиан Макун сподели очакванията си преди двубоя с НЕК от Основната фаза на Лига Европа. Той подчерта, че „сините“ са концентрирани върху предстоящия сблъсък, и заяви, че за него е огромна чест да бъде един от лидерите на отбора.

„Няма притеснение, по-скоро концентрация. Напълно наясно сме, че отборът, срещу който ще се изправим, е доста различен. Ние обаче знаем какъв е нашият модел на игра и какво искаме да постигнем на терена. Ако дадем 100% от себе си, сме изключително силен отбор, който се представя добре със и без топка“, заяви Макун.

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Венецуелецът говори и за отговорността да носи капитанската лента и да бъде пример за съотборниците си.

„За мен е огромна чест да бъда един от лидерите на този отбор. Хубаво е, но носиш голяма отговорност. Трябва винаги да бъдеш пример и да помагаш на съотборниците си. Когато трябва да свалим напрежението с някоя шега, го правим. В самолета всички бяхме заедно, смеехме се и разговаряхме. Но когато дойде моментът, трябва да сме готови да умрем, за да свършим това, което трябва. Това е начинът, по който искам да бъда пример за моите съотборници“, добави защитникът.

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Макун подчерта, че именно подобни срещи дават възможност на футболистите да покажат най-доброто от себе си.

„Смятам, че за това един футболист работи ежедневно — да стигне до такива мачове, с такава атмосфера, в които може да покаже максималното си ниво. Изключително горд съм, че мога да играя подобни двубои с фланелката на Левски. Най-важното е да се насладиш и да дадеш всичко от себе си в тези моменти“, завърши Макун.

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