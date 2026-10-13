ЦСКА 1948 и Левски с най-големи глоби след кръга

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след 11-ия кръг на efbet Лига. Най-сериозна парична санкция отнася ЦСКА 1948, който бе домакин на ЦСКА. "Червените ще трябва да платят над 2800 евро за три различни провинения. Едното от тях (520 евро) е защото не са изписали името на съперника.

Левски пък ще се бръкне с малко над 2700 евро след гостуването на Черно море. Сериозни глоби отнасят Славия и Лудогорец.

ЦСКА 1948 не сложи на таблото емблема на ЦСКА

Ето наказанията:



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки след приключване на церемонията, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли и димки довели до еднократно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли след приключване на церемонията, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За издигане на плакат с неприемливо съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За използване на обиден жест след края на срещата, на основание чл. 34, ал.1, т.5, т.9, предложение 4 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Емил Людмилов Варадинов – треньор на вратарите на ФК "ЦСКА 1948" гр. София със забрана за изпълняване на функции за 2 срещи с глоба в размер на 1550 евро.

За неуважително отношение към противниковия отбор – не изписване името на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

Със спиране от състезателни права ССП евро



Ангел Симеонов Грънчов ФК „Спартак“ Варна 1 150

Владимир Милетич ПФК „Славия“ София 1 150

Стефано Сенси ПФК „ЦСКА“ София 1 160

Георги Николаев Николов ПФК „Арда“ Кърджали 3 160

Вячеслав Сергийович Велев ПФК „Арда“ Кърджали 1 150



С предупреждения – Служебни лица ЖК евро



Христо Тодоров Стоев ПФК „Локомотив“ Пловдив - 210

Константин Величков Павлов ПФК „Локомотив“ Пловдив - 210

Огнян Бойков Младенов ФК „ЦСКА 1948“ София - 310

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