От трето място до трудното начало за съперника на Левски в Лига Европа

Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Отборът на НЕК Неймеген направи впечатляващи неща през миналия сезон, завършвайки на трето място в крайното класиране в Ередивизи. "Червените" записаха 59 точки след 16 победи 11 равенства и 7 загуби. Тимът остави зад себе си грандове като Твенте, Аякс и АЗ Алкмаар, а това изпрати отбора в европейските клубни турнири, където в четвъртък вечер съперник ще бъде Левски.

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Интересен факт е, че през миналата кампания НЕК записа втората най-силна атака със 77 реализирани попадения. Единствено шампионите от ПСВ отбелязаха повече, а именно 101 гола.

Голмайстори за тима на Дик Шрьодер станаха Бриан Линсен и Тярон Чери, които вкараха общо 21 гола.

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През тази кампания НЕК има сериозни проблеми както с постигането на победи, така и с работата в защита. Отборът има изиграни 8 срещи в шампионата, в които има 2 успеха, 3 равенства и 3 загуби, като футболистите са допуснали цели 14 гола.

В първия мач от основната фаза на Лига Европа НЕК записа изключително тежка загуба с 0:5 от Ювентус в Торино.

В последния кръг, който се изигра преди дни, отборът направи престижно равенство 1:1 срещу Аякс на "Йохан Кройф Арена". Всички тези резултати показват, че НЕК не се намира във формата от миналия сезон, но срещу Аякс се видя защо тези футболисти бяха огромен фактор през миналия сезон в Ередивизи.

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