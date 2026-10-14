Скандали и куп отсъстващи в НЕК, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

НЕК Ниймеген няма да разчита на 7 свои футболисти за утрешното домакинство на Левски от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Това стана ясно след днешната пресконференция на Дик Шрьодер. Треньорът на нидерландците обясни, че Брам Нуйтинк, Филип Сандлър и Емре Мор са контузени. Аут поради липса на картотеки са Мичел Бакер, Адам Тауауи и Исак Аароен. Айоделе Томас пък бе изваден от състава поради дисциплинарни причини преди мача с Аякс преди пет дни и Шрьодер обясни, че няма да е на линия и за Левски, защото тренира индивидуално.

Томас не е единственият футболист, който се забърка в скандал през последните дни. Звездата на НЕК Душан Тадич даде остро интервю преди срещата с Аякс, в което заяви, че не получава често топката, въпреки че я иска и явно мозъкът му работел твърде бързо спрямо този на съотборниците му. Също така сърбинът добавя, че му е трудно, защото често се бори със себе си и в главата му настъпва буря.

На по-късен етап треньорът Дик Шрьодер се опита да оправдае думите на своята звезда, а конкретно за Левски днес заяви: “Хората, които не познават добре Левски, може да си помислят: просто ще вземем трите точки срещу тях. Но ние в никакъв случай не сме в позиция да подценяваме който и да е отбор.“

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