Левски ще се опита да сложи край на една негативна серия в Нидерландия

Левски ще търси първа победа на нидерландска земя в официален европейски мач срещу местен клуб. До момента "сините" имат шест поражения в шест гостувания, а головата им разлика в тези срещи е 4:17.

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Първият двубой от тази поредица е през септември 1971 година, когато Левски губи с 0:2 от Спарта (Ротердам) в турнира за Купата на носителите на купи. Четири години по-късно българският тим отстъпва на Аякс с 1:2, а през 1977 година отново губи със същия резултат от легендарния клуб.

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За последно "сините" играха срещу отбор от Нидерландия през 2025 година, когато бяха победини от АЗ Алкмаар (1:4) в мач за класиране за Лига на конференциите. Попадението тогава реализира Евертон Бала.

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Така Левски все още няма победа или равенство в официалните си европейски гостувания срещу нидерландски съперници. Предстоящият двубой с НЕК дава възможност на Левски да сложи край на тази негативна серия.

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Всички резултати на Левски при гостуванията в Нидерландия:



Спарта Ротердам – Левски 2:0

Аякс – Левски 2:1

Аякс – Левски 2:1

АЗ Алкмаар – Левски 5:0

Хееренвеен – Левски 2:1

АЗ Алкмаар – Левски 4:1

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