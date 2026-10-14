Веласкес разяснява как Левски ще се противопостави на НЕК - на живо!

Левски пристигна в Нидерландия, а минути след това наставникът на тима Хулио Веласкес застана пред медиите за задължителната пресконференция преди утрешния двубой срещу местния НЕК Ниймеген от първия кръг на основната фаза в Лига Европа.

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