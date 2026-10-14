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Хулио Веласкес с официална пресконференция преди гостуването на НЕК Неймеген, включване на пратениците на Sportal.bg в Нидерландия
  1. Лига Европа
  2. Левски

Веласкес разяснява как Левски ще се противопостави на НЕК - на живо!

  • 14 окт 2026 | 19:41
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Левски пристигна в Нидерландия, а минути след това наставникът на тима Хулио Веласкес застана пред медиите за задължителната пресконференция преди утрешния двубой срещу местния НЕК Ниймеген от първия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион
Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион
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