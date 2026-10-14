Левски излетя за Ниската земя, Серафимов тръгна с отбора

Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Отборът на Левски замина Нидерландия. "Сините" пристигнаха на софийското летище в 14:15 часа, откъдето излетяха за Ниската земя. Утре футболистите на Хулио Веласкес гостуват на НЕК Неймеген в Лига Европа.

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Заедно с отбора потегли централният защитник Никола Серафимов, който получи контузия срещу Славия в началото на септември. Националът на Северна Македония изглежда вече готов да попадне в групата на испанския треньор. По-късно днес Веласкес ще даде пресконференция преди утрешния мач.

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