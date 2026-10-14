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Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

  • 14 окт 2026 | 14:27
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Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летището в София. Шефът на "сините" пожела отборът на Хулио Веласкес да се представи в предстоящия мач с НЕК Неймеген в Лига Европа като Брюж срещу Интер в Шампионска лига.

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"В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа. Така е било, така и ще бъде. Ще дадем максимума от себе си и ще видим какво ще се получи. Откакто Хулио е начело, показваме израстване във всеки един мач. Това ме кара да бъда оптимист и за следващия мач. Имаме много добър колектив. Благодарение на него идват и резултатите, надявам се да го покажем и сега. Очаквам да стане един хубав двубой. Нека този, който най-много заслужава, утре да победи. Надявам се, че ще бъдем краен победител - ако дадем това, на което сме способни. Феновете винаги искат победа, защото това им носи радост и им дава допълнително самочувствие - както на тях, така и на футболистите.

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Трябва да трупаме опит в европейските клубни турнири. Каквото е било в миналото, не можем да го сравняваме с това в настоящия момент, изпълнителите са били различни, няма база за сравнение. Левски е на върха в първенството, знаете НЕК къде е в тяхното първенство, надявам се да сме победители. Надявам се г-н Бостанджиев да дойде утре на мача. Статистиката е за вас журналистите. За нас е важно утре да покажем на какво сме способни, пък ще видим. Футболът е непредвидим спорт, видяхте и снощи в Шампионска лига. Искам да направим това, което направи Брюж", заяви бронзовият медалист от САЩ'94.

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