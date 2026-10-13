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ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

  • 13 окт 2026 | 13:10
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Преди два дни ЦСКА победи с 3:2 ЦСКА 1948 в мач от 11-тия кръг на efbet Лига, а след срещата “червените” се оплакаха от съдиите. Една от претенциите бе, че получават много картони. Поради тази причина Sportal.bg реши да провери как действат реферите спрямо всички отбори от началото на сезона.

ЦСКА е с 26 жълти (шести по този показател) и два червени картона (държи първото място с Дунав). “Червените” са най-санкционираният тим в топ 7. Иначе с най-много жълти картони в efbet Лига е Локомотив (София) - 35, следван от Славия (33).

27 ЦСКА 1948 2:3 ЦСКА

Най-коректният тим до момента пък е Левски. “Сините” са със само 10 жълти картона и нито един червен. Защитниците на шампиона все още не са декорирани от реферите. Важно уточнение е, че лидерът в първенството и Лудогорец са с мач по-малко.

“Орлите” са на трето място по показателя “най-коректен”. Те са получили 17 жълти и един червен картон.

Между Левски и Лудогорец е ЦСКА 1948. “Червените” са с 12 жълти и един червен картон.

Най-груб състезател е Хосе Кабаркас от Дунав, който е с шест жълти и един червен картон.

Ето колко са жълтите и червени картони на всички елитни тимове до 11-ия кръг в efbet Лига:

ЛЕВСКИ: жълти картони - 10, червени картони - няма, най-декориран играч - Око-Флекс (4 жълти картона);

ЦСКА: жълти картони - 26, червени картони - два, най-декориран играч - Мохамед Брахими и Жан-Филип Гбамен (по три жълти картона);

ЛУДОГОРЕЦ: жълти картони - 17, червени картони - един, най-декориран играч - Едвин Куртулуш, Хосем Абделмаджид и Ивайло Чочев (по два жълти картона);

ЦСКА 1948: жълти картони - 12, червени картони - един, най-декориран играч - Ектор Куеляр (4 жълти картона);

БОТЕВ (ПД): жълти картони - 23, червени картони - няма, най-декориран играч - Браян хейн и Валдемар Мендеш (по 3 жълти картона);

29 Ботев (Пловдив) 1:0 Славия

АРДА: жълти картони - 25, червени картони - един, най-декориран играч - Вячеслав Велев (5 жълти картона);

СПАРТАК (ВАРНА): жълти картони - 24, червени картони - един, най-декориран играч - Ангел Грънчов (5 жълти картона);

СЛАВИЯ: жълти картони - 33, червени картони - няма, най-декориран играч - Владимир Милетич (5 жълти картона);

БОТЕВ (ВРАЦА): жълти картони - 25, червени картони един, тай-декориран играч - Иван Горанов (жълти картони -6, червени картони - един);

ДУНАВ: жълти картони - 23, червени картони - два, най-декориран играч - Хосе Кабаркас (жълти картони - 6, червени картони - един);

19 Локомотив (Пловдив) 1:1 ЦСКА

ЛОКОМОТИВ (ПД): жълти картони - 29, червени картони - един, най-декориран играч - Лукас Риян (жълти картони - 5);

ЛОКОМОТИВ (СФ): жълти картони - 35, червени картони - един, най-декориран играч - Георги Минчев (жълти картони - 5);

СЕПТЕМВРИ: жълти картони - 30, червени картони - един, най-декориран играч - Себастиан Уейд и Кубрат Йонашчъ (по 5 жълти картона);

ЧЕРНО МОРЕ: жълти картони - 30, червени картони - един, най-декориран играч - Лучано Скуадроне (жълти картони - 4).

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Снимки: Startphoto

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