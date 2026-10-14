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Маркус Гиздол и Бруно Жордао застават пред медиите преди сблъсъка на ЦСКА с Монако
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Левски тренира преди самолета

  • 14 окт 2026 | 11:22
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Левски тренира преди самолета
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Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Отборът на Левски проведе тренировка тази сутрин преди заминаването си за Нидерландия, където утре ще гостува на НЕК (Ниймеген) във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. “Сините” също така имаха и видео занимание в рамките на 30 минути.

От трето място до трудното начало за съперника на Левски в Лига Европа
От трето място до трудното начало за съперника на Левски в Лига Европа

Акрам Бурас и Радослав Кирилов се включиха наравно с отбора, след като от дълго време лекуват травми. Днес следобед отборът ще замине към Ниската земя. “Сините” се събират на летището към 14:15 часа.

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