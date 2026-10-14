Левски тренира преди самолета

Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Отборът на Левски проведе тренировка тази сутрин преди заминаването си за Нидерландия, където утре ще гостува на НЕК (Ниймеген) във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. “Сините” също така имаха и видео занимание в рамките на 30 минути.

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Акрам Бурас и Радослав Кирилов се включиха наравно с отбора, след като от дълго време лекуват травми. Днес следобед отборът ще замине към Ниската земя. “Сините” се събират на летището към 14:15 часа.

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