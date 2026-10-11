11-те на Черно море и Левски, Вуцов на пейката, а Камдем и Сангаре титуляри за "сините"

Слушай на живо: Черно море - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Черно море и Левски. Двата отбора се изправят един срещу друг в сблъсък от 11-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на "моряците" Илиан Илиев залага от първата минута на младия бранител Георги Венциславов, който до този момент има едва седем минути от началото на сезона. Атаката на отбора се води от Селсо Сидни.

Испанският наставник на "сините" Хулио Веласкес отново прави много промени, като под рамката на вратата застава Огнян Владимиров. Сред титулярите са Оливер Камдем и Мустафа Сангаре, които дълго време лекуваха контузии.

ЧЕРНО МОРЕ - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:



Черно море: Дамян Христов, 5. Лучано Скуадроне, 93. Георги Венциславов, 37. Венцислав Керчев, 50. Ертан Томбак, 99. Идрис Бунас, 24. Давид Телеш, 8. Асен Дончев, 71. Васил Панайотов, 10. Селсо Сидни, 11. Мохамед Аши



Левски: 31. 1. Огнян Владимиров, 71. Оливер Камдем, 4. Кристиан Макун, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 35. Сержиньо, 7. Рейналдо, 17. Евертон Бала, 12. Мустафа Сангаре



Стадион: "Тича", Варна

Главен съдия: Радослав Гидженов

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Снимки: Борислав Трошев