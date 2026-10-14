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Знамената в Рим и Мадрид: как се преплитат приятелствата между ултрасите на четири клуба

  • 14 окт 2026 | 23:07
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Знамената в Рим и Мадрид: как се преплитат приятелствата между ултрасите на четири клуба

Привържениците на Реал Мадрид опънаха знаме с емблемата и цветовете на Лацио на „Олимпико“ при гостуването на „кралския клуб“ на Рома в мач от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Жестът идва ден след като ултрасите на Атлетико Мадрид показаха знаме на Рома при домакинството си на Манчестър Юнайтед. Зад тази размяна стои една от най-любопитните плетеници в европейската фенска култура, в която двата мадридски клуба са свързани с двата римски, при това кръстосано.

Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си
Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си

Приятелството между ултрасите на Атлетико Мадрид, водени главно от групировката Frente Atlético, и тези на Рома е сред най-силните и дългогодишни на континента. Връзката между двете фенски общности се крепи както на сходния пламенен южняшки манталитет, така и на общи футболни съперничества от миналото, които са ги срещали на един и същ фронт.

Уверен Атлетико Мадрид се справи с Манчестър Юнайтед
Уверен Атлетико Мадрид се справи с Манчестър Юнайтед

От другата страна на двата града съществува не по-малко устойчива историческа връзка – тази между радикалните привърженици на Реал Мадрид, в миналото водени от Ultras Sur, и тези на Лацио, обединени около Irriducibili и Curva Nord. Тя обаче е изградена на различна основа. Двете фракции традиционно се свързват с крайно десни убеждения, а сближаването им в края на миналия век е станало преди всичко по политическа, а не по чисто футболна линия.

Порой от голове в Шампионската лига
Порой от голове в Шампионската лига

Така географията на двете столици се оказва огледална. Атлетико върви с Рома, Реал Мадрид – с Лацио, а всеки път, когато жребият срещне някой от четирите клуба с „грешния“ съперник, трибуните се превръщат в сцена за послания, които нямат много общо със самия двубой на терена.

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