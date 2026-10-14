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Мбапе стана най-младият футболист със сто мача в ШЛ

  • 14 окт 2026 | 22:55
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Мбапе стана най-младият футболист със сто мача в ШЛ

Килиан Мбапе се превърна в най-младия футболист, достигнал 100 мача в Шампионската лига. Французинът постигна постижението на възраст 27 години и 298 дни, с което изпревари двама от най-големите голмайстори в историята на турнира.

Информацията бе съобщена от официалния профил на УЕФА Шампионска лига в социалната мрежа X, която представи и подреждането на тримата най-млади играчи, стигнали до този рубеж.

Досегашният рекордьор бе Лионел Меси, който навърши своята стотица на 28 години и 84 дни с екипа на Барселона. Трети в класацията остава легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес, който достигна 100 мача в турнира на възраст 28 години и 239 дни.

Така Мбапе записа името си в поредната историческа графа в най-престижния клубен турнир на Стария континент, при това с екипа на „белия балет“, чиито цветове защитава от лятото на 2024 година.

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