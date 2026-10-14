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Карик е на ръба, има три мача, за да се спаси

  • 14 окт 2026 | 14:29
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Напрежението върху Майкъл Карик се увеличава с всеки изминал мач, в който Манчестър Юнайтед не печели". "Червените дяволи" са в серия от пет поредни срещи без успех, а вчерашното поражение от Атлетико Мадрид бе четвърто за отбора от началото на сезона. Играта не върви, а напрежението започва да се усеща и сред самите играчи. Капитанът Бруно Фернандеш демонстрира явно недоволството си от състоянието на отбора, а снощи Лисандро Мартинес отправи директни критики към ръководството за слабата му активност на трансферния пазар.

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Според журналиста Николо Скира бордът не е никак доволен от представянето и това поставя работата на Карик под сериозен риск. Той твърди, че следващите три мача, които са срещу Лийдс, Комо и Борнемут, ще бъдат решаващи за съдбата на младия мениджър.

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Паралелно с това вървят и спекулациите на Острова относно потенциалните наследници на Карик. Според повечето източници като безспорен фаворит в момента се очертава Антонио Конте, който бил заинтересован от това да се завърне в Премиър лийг. Другите актуални имена са на бившия мениджър на Нюкасъл Еди Хау, както и на бившия селекционер на Германия Юлиан Нагелмсман.

През май Карик подписа договор до лятото на 2028 година.

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Снимки: Imago

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