В Манчестър Юнайтед отчитат трансферния прозорец като незадоволителен

Ръководните фактори в Манчестър Юнайтед неофициално са стигнали до извода, че последният трансферен прозорец до голяма степен е бил провал за клуба. “Червените дяволи” спечелиха само един от първите си шест мача в Премиър лийг, като по този начин регистрираха най-слабия си старт на сезон от 40 години насам. Освен това тимът на Майкъл Карик вече отпадна и от турнира за Купата на лигата. Феновете на три пъти освиркаха отбора по време равенството с Тотнъм и въпреки че големите критики се насочват към мениджъра на отбора, ръководството признава, че втората фаза от процеса на обновяване на състава е била незадоволителна.

Манчестър Юнйтед с най-лош старт на сезона от 40 години

Клубът инвестира 225 милиона през миналата година за привличането на Матеус Куня, Браян Мбемо, Бенямин Шешко и Сене Ламенс, но през това лято селекцията бе ограничена до 155 милиона. Най-скъпото покупка е Карлос Балеба (70 милиона), който дебютира в мача с Тотнъм. Камерунецът бе трансферна цел на Юнайтед от около две години, но за останалите нови играчи, привлечени в халфовата линия - Юри Тилеманс и Андрей Сантос, трябва да се признае, че бяха доста назад в списъка с приоритети за лятна селекция. Такива в различна степен бяха Елиът Андерсън, Матеуш Фернандеш, Сандро Тонали и Орелиан Чуамени, но от “Олд Трафорд” явно не можеха да си позволят трансферните суми за тях. Едерсон бе съвсем близо до трансфер, но в последния момент той пропадна заради проблеми по време на медицинските тестове на бразилеца. Така Юнайтед се насочи към по-евтините и по-лесно постижими Юри Тилеманс и Андрей Сантос. “Червените дяволи” платиха клаузата на първия, която бе в размер на едва 35 милиона паунда. Това е било компромис поне по отношение на още един показател - белгиецът е на 29 години, а целта на клуба е да се инвестира в играчи межди 22 и 26 години. Именно Тилеманс обаче е единственият футболист, който започна във всичките осем мача на отбора от началото на сезона.

Юнайтед плати на Челси 50 милиона паунда за Сантос, който започна в първия кръг срещу Хъл Сити, но след това записа още само 16 минути в Премиър лийг.

Ръководните фактори в клуба също съжаляват, че не са успели да привлекат ляв бек, след като са водили предварителни разговори със защитника на Нюкасъл Люис Хол. Със сигурност това ще бъде един от приоритетите за следващия трансферен прозорец, защото Люк Шоу е на 31 години и влиза във финалната година от своя договор. След 13 сезона на “Олд Трафорд” той най-вероятно ще бъде освободен след края на настоящия сезон.

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Снимки: Imago