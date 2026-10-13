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Карик бил готов да се откаже от треньорството преди да поеме Манчестър Юнайтед

  • 13 окт 2026 | 12:00
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Майкъл Карик обмислял да се откаже от треньорската професия, преди да получи възможност да поеме Манчестър Юнайтед, разкри бившият му съотборник и близък приятел Ники Бът. Според легендата на „червените дяволи“ Карик не бил убеден, че мениджърската позиция е за него, но бил готов да се върне към нея заради възможността да води клуба от „Олд Трафорд“.

„Бях с Майкъл, преди да получи работата в Юнайтед, и разговаряхме за треньорството. Той ми каза: „Не, това не е за мен. Идва ми в повече, главата ми е пълна каша. Бих се заел само с голямата работа, а голямата работа е Юнайтед“, разказа Бът.

Карик: Разбирам разочарованието на феновете
Карик: Разбирам разочарованието на феновете

Карик беше назначен временно начело на Манчестър Юнайтед през януари след уволнението на Рубен Аморим. След като изведе отбора до класиране за Шампионската лига, бившият полузащитник получи двугодишен договор и стана постоянен наставник на тима. Преди това той прекара близо три години начело на Мидълзбро, но не успя да го изведе до промоция в Премиър лийг.В момента обаче Карик е под сериозно напрежение, след като Юнайтед записа най-слабия си старт на сезон в английския елит от 40 години насам и има само една победа в първите си шест мача. Равенството 1:1 срещу Тотнъм допълнително засили критиките, а друга клубна легенда – Пол Скоулс – определи футболистите на отбора като „страхливци“ и изрази съмнения дали ще успеят да се справят в решаващите моменти.

Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига
Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига
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Снимки: Gettyimages

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