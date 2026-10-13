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Карик даде своята рецепта за преодоляването на кризата в Ман Юнайтед

  • 13 окт 2026 | 12:26
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Мениджърът на английския Манчестър Юнайтед - Майкъл Карик, осъзнава, че тимът му е изправен пред трудности, но вярва, че те трябва да бъдат преодолеят заедно като колектив. "Червените дяволи" заемат 13-ото място в Премиър лийг и са без победа в първенството от края на август, докато единственият им мач до момента в Шампионската лига бе успех с 4:0 срещу азербайджанския Сабах. Тази вечер съставът на Карик ще бъде изправен пред далеч по-сериозно предизвикателство - гостуване на Атлетико Мадрид.

Карик бил готов да се откаже от треньорството преди да поеме Манчестър Юнайтед
Карик бил готов да се откаже от треньорството преди да поеме Манчестър Юнайтед

"Разбирам, че когато не се получават нещата, има шум и чувство, че всичко е грешно и трябва да бъде променено. Разбирам това, но не ни е такъв подходът. За да постигнем нещо, трябва да можем да се справяме с трудностите и да преодоляваме препятствията. Това е част от работата", заяви Майкъл Карик на пресконференция. Манчестър Юнайтед се завърна в Шампионската лига след тригодишно отсъствие, а след гостуването в испанската столица предстои още един двубой далеч от дома срещу италианския Комо на 21 октомври в турнира. Междувременно "червените дяволи" ще имат не по-лек тест с гостуване на един от яростните противници на тима - Лийдс. За двубоя с Атлетико Мадрид Карик няма да може да разчита на Коби Мейно и Люк Шоу, които лекуват контузии след двубоя с Тотнъм.

Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига
Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига
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Снимки: Gettyimages

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