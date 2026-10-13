Карик даде своята рецепта за преодоляването на кризата в Ман Юнайтед

Мениджърът на английския Манчестър Юнайтед - Майкъл Карик, осъзнава, че тимът му е изправен пред трудности, но вярва, че те трябва да бъдат преодолеят заедно като колектив. "Червените дяволи" заемат 13-ото място в Премиър лийг и са без победа в първенството от края на август, докато единственият им мач до момента в Шампионската лига бе успех с 4:0 срещу азербайджанския Сабах. Тази вечер съставът на Карик ще бъде изправен пред далеч по-сериозно предизвикателство - гостуване на Атлетико Мадрид.

Карик бил готов да се откаже от треньорството преди да поеме Манчестър Юнайтед

"Разбирам, че когато не се получават нещата, има шум и чувство, че всичко е грешно и трябва да бъде променено. Разбирам това, но не ни е такъв подходът. За да постигнем нещо, трябва да можем да се справяме с трудностите и да преодоляваме препятствията. Това е част от работата", заяви Майкъл Карик на пресконференция. Манчестър Юнайтед се завърна в Шампионската лига след тригодишно отсъствие, а след гостуването в испанската столица предстои още един двубой далеч от дома срещу италианския Комо на 21 октомври в турнира. Междувременно "червените дяволи" ще имат не по-лек тест с гостуване на един от яростните противници на тима - Лийдс. За двубоя с Атлетико Мадрид Карик няма да може да разчита на Коби Мейно и Люк Шоу, които лекуват контузии след двубоя с Тотнъм.

Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

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Снимки: Gettyimages