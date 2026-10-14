Зомер: Срещу съперник като Интер е нормално един вратар да има много работа, беше хубаво да се върна тук

Вратарят на Брюж Ян Зомер се превърна в главно действащо лице при драматичния успех на своя тим като гост на бившия му клуб Интер с 4:3. 37-годишният швейцарски страж трябваше да се намесва решително в редица напрегнати ситуации, като най-впечатляваща бе изявата му срещу Лаутаро Мартинес в ключов момент през второто полувреме.

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Двубоят предложи изключително отворен и динамичен футбол, за което свидетелства и статистиката. Домакините от Милано отправиха цели тридесет удара, от които дванадесет бяха точни. От своя страна белгийският отбор отговори с осемнадесет изстрела, осем от които попаднаха в очертанията на вратата. Показателят за очаквани голове също подчертава зрелището – 4,33 за Интер срещу 4,29 за Клуб Брюж. В тази голова фиеста намесите на Зомер се оказаха с фундаментално значение в моментите, когато „нерадзурите“ диктуваха събитията на терена.

Yann Sommer https://t.co/LRIzJi5eCr — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) October 14, 2026

Бившият футболист на Интер сподели впечатленията си пред клубните медии след края на срещата: „Смятам, че целият отбор се справи отлично. Повярвахме във възможностите си и показахме силна игра в атака. Срещу съперник от класата на Интер е напълно нормално един вратар да има много работа, но най-важното е, че взехме победата.

Знаехме, че на този стадион ще бъде много трудно. Трябваше да бъдем смели, да дойдем тук с увереност и кураж - и го направихме. Но беше тежко“, коментира Зомер.

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„Бяхме много съсредоточени върху играта си и това се оказа от решаващо значение. Борихме се докрай и взехме трите точки. Посрещането беше страхотно, наистина беше хубаво да се върна и да видя познати лица. Прекарах хубаво време тук“, каза още опитният швейцарският страж, който игра за Интер между 2023 г. и 2026 г.

Зомер се спря по-подробно и на дуела си с Лаутаро Мартинес, като подчерта, че отличното познанство между двамата е изиграло ключова роля за успешното спасяване:

#Sommer e la parata su #Lautaro: "Lo conosco e lui conosce me" https://t.co/W1htZJQRZC — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 14, 2026

„Мартинес винаги е опасен. На него не са му нужни много пространства или куп възможности, той просто бележи голове с лекота. Изключително съм щастлив, че успях да реагирам бързо и правилно точно когато топката летеше към мен. Той остана сам срещу мен и имаше идеален шанс да се разпише. Познавам го добре, а и той знае на какво съм способен. Той отигра ситуацията прекрасно, но моята намеса се оказа с една идея по-добра“, завърши с усмивка стражът.

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Снимки: Imago