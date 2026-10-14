Киву след фиаското срещу Брюж: Формата ни в Шампионската лига е тревожна

Наставникът на Интер Кристиан Киву не скри разочарованието си след драматичната загуба с 3:4 от Брюж на собствен терен. Поражението е седмо за „нерадзурите“ в последните им осем срещи в Шампионската лига, което според румънския специалист е сериозен повод за безпокойство. След като през миналия сезон тимът остана само на точка от директно класиране за елиминациите, сега стартът на кампанията е още по-тежък след две последователни поражения. Загубата с 1:2 при визитата на Реал Мадрид бе очаквано трудна, но домакинското 3:4 срещу белгийския първенец се оказа сериозен удар по самочувствието на състава, особено след индивидуални грешки в отбрана, позволили на Николо Тресолди да реализира хеттрик.

„Първото полувреме беше оспорвано и с високо темпо от двете страни, но допуснахме попадение след контраатака, тръгнала от наш собствен корнер, където трябваше да сме значително по-организирани“, сподели Киву след последния съдийски сигнал.

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Двата гола на Лаутаро Мартинес и красивото попадение в края на Анж-Йоан Бони не се оказаха достатъчни за обрат, оставяйки гранда от Милано в трудна позиция в най-престижния европейски клубен турнир.

„Успяхме да възстановим равенството преди почивката и влязохме отлично във втората част. Изпуснахме две отлични възможности и оттам се появи напрежение. Започнахме да действаме припряно, нарушихме тактическата си дисциплина и след гола за 1:2 всичко се срина. Не успяхме да запазим хладнокръвие, а Клуб Брюж заслужава признание за техническите си качества, интензитета и решителността, с които ни затрудниха максимално“, сподели Киву.

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Интер нямапше затруднения в офанзивен план и отбеляза три попадения, но дефанзивната линия остава уязвима. От началото на кампанията отборът е инкасирал цели 14 гола в осем двубоя между надпреварата в Серия А и Шампионската лига.

„Няма как да не сме разтревожени. Определено има елементи, които трябва да преосмислим. В Шампионската лига нивото на съперниците е високо и грешките се наказват. Длъжни сме да се фокусираме върху баланса, единоборствата, печеленето на вторите топки и поддържането на структурата на играта“, категоричен бе треньорът.

Това е четвърта поредна загуба за Интер в турнира, включвайки двете поражения в плейофите срещу Бодьо/Глимт през миналата кампания.

„Наясно сме с проблемите и ще опитаме да променим психологическата си нагласа. Аз съм първият, който поема вината, тъй като очевидно не успявам да намеря точния баланс за подобен тип срещи. Все пак трябва да запазим вяра, защото остават още шест двубоя. Предстои ни много работа както в тактически план, така и върху психологическата устойчивост“, завърши наставникът на миланския гранд.

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