Нападателят на Рома Пауло Дибала сподели очакванията си за утрешното гостуване на действащия европейски първенец Пари Сен Жермен от 5-ия кръг на Шампионската лига.
„Това несъмнено е най-добрият отбор в Европа в момента, поддържайки впечатляващо постоянство с невероятни играчи, водени от фантастичен треньор. Футболистите излизат на терена със затворени очи, отборът играе на пълна скорост: начинът, по който натискат, начинът, по който атакуват като отбор. Нападателите и крилата получават топката и моментално създават пространство. Не можете да им оставите пространство, иначе ще ви накажат моментално. Това е чудесен тест за оценка на нашето ниво. Трябва да ги уважаваме, това е сигурно. Напълно осъзнаваме силата им. Но не трябва да се страхуваме от никого. Имаме свои собствени оръжия. Имам пълно доверие в съотборниците си, в треньора ни и в подготовката ни за този мач. Показахме, че сме силни срещу Реал Мадрид“, цитира France Football думите на 33-годишния аржентинец.
Рома (4 точки след 4 мача) е 20-ти в общото класиране на Шампионската лига. ПСЖ (12 точки) е на първо място с равен актив с Реал Мадрид.
Снимки: Gettyimages