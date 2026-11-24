Дибала: Напълно осъзнаваме силата на ПСЖ, но не бива да се страхуваме от никого

Нападателят на Рома Пауло Дибала сподели очакванията си за утрешното гостуване на действащия европейски първенец Пари Сен Жермен от 5-ия кръг на Шампионската лига.

„Това несъмнено е най-добрият отбор в Европа в момента, поддържайки впечатляващо постоянство с невероятни играчи, водени от фантастичен треньор. Футболистите излизат на терена със затворени очи, отборът играе на пълна скорост: начинът, по който натискат, начинът, по който атакуват като отбор. Нападателите и крилата получават топката и моментално създават пространство. Не можете да им оставите пространство, иначе ще ви накажат моментално. Това е чудесен тест за оценка на нашето ниво. Трябва да ги уважаваме, това е сигурно. Напълно осъзнаваме силата им. Но не трябва да се страхуваме от никого. Имаме свои собствени оръжия. Имам пълно доверие в съотборниците си, в треньора ни и в подготовката ни за този мач. Показахме, че сме силни срещу Реал Мадрид“, цитира France Football думите на 33-годишния аржентинец.

Рома (4 точки след 4 мача) е 20-ти в общото класиране на Шампионската лига. ПСЖ (12 точки) е на първо място с равен актив с Реал Мадрид.

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Снимки: Gettyimages